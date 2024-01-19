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Агент Моуриньо: Жозе - тренер для топ-команд, он выиграл 26 трофеев и выиграет еще
Мендеш считает, что Моуриньо провел в Роме хорошую работу
Getty Images/Global Images Ukraine
Жорже Мендеш считает, что Жозе Моуриньо работал в "Роме" с полной самоотдачей.
"Совесть его чиста. Он знает, что хорошо поработал, пусть даже состав "Ромы" был ограниченным, если сравнить с "Интером" и "Ювентусом".
Да, "Рома" занимает 9-е место, но отстаёт от 4-го лишь на пять очков, а впереди ещё 18 туров. Он хотел продолжить, был убеждён, что сможет добиться успеха, даже несмотря на непростую ситуацию.
Моуриньо столкнулся с печальной ситуацией. Он выиграл 26 трофеев и выиграет еще. Я в этом не сомневаюсь. Футбол - это индустрия, и Жозе всегда давал результат. Он тренер для топ-команд и всегда работал в топ-командах. Он отличный специалист и доказал это везде, где работал.
Саудовские клубы уже звонили ему несколько месяцев назад и делали сумасшедшие предложения, но он решил остаться в "Роме", потому что любил ее", - сказал агент в интервью La Gazzetta dello Sport.
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