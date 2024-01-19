  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии

Италия

Интер - Лацио: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне в Суперкубке Италии состоялся первый полуфинал – "Наполи" победил "Фиорентину" и уже ожидает в финале победителя пары "Интер" - "Лацио". Интересное должно быть противостояние.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в пятницу, 19-го января, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

19 января. 21:00. Суперкубок Италии. Полуфинал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Аваль Парк"

"Интер" - "Лацио"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Інтер - Лаціо
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Неожиданный герой. Наполи — Фиорентина 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Хотим выиграть Суперкубок Италии снова. Симоне Индзаги - о матче с Лацио
yellow-arrow
Агент Моуриньо: Жозе - тренер для топ-команд, он выиграл 26 трофеев и выиграет еще
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости