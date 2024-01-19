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Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии
Интер - Лацио: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне в Суперкубке Италии состоялся первый полуфинал – "Наполи" победил "Фиорентину" и уже ожидает в финале победителя пары "Интер" - "Лацио". Интересное должно быть противостояние.
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Матч состоится в пятницу, 19-го января, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
19 января. 21:00. Суперкубок Италии. Полуфинал
Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Аваль Парк"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Інтер - ЛаціоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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