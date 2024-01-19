Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии

Накануне в Суперкубке Италии состоялся первый полуфинал – "Наполи" победил "Фиорентину" и уже ожидает в финале победителя пары "Интер" - "Лацио". Интересное должно быть противостояние.

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Матч состоится в пятницу, 19-го января, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

19 января. 21:00. Суперкубок Италии. Полуфинал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Аваль Парк"

"Интер" - "Лацио"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1