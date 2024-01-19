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Даниэле де Росси: Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда
Главный тренер Ромы поделился мыслями о тренерском ремесле
Фото: asroma.com
Даниэлеле де Росси не нравится фраза "мой футбол". Нового тренера "Ромы" попросили рассказать, какой футбол он будет ставить.
"От фразы "мой футбол" меня передергивает. Я слышал такое мнение и от тренеров, которых уважаю.
Если Гвардиола скажет "мой футбол" - ок, можно послушать, потому что он изменил футбол. То же самое касается Де Дзерби, Конте... Не думаю, что я нахожусь на их уровне.
Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали. Если эта команда будет узнаваемой и игроки будут знать, что делать, я буду рад. Если меня помнят как человека, который заставляет команды играть хорошо и побеждать, для меня этого будет достаточно", - сказал бывший капитан римлян.
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