Даниэле де Росси: Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда

Даниэлеле де Росси не нравится фраза "мой футбол". Нового тренера "Ромы" попросили рассказать, какой футбол он будет ставить.

"От фразы "мой футбол" меня передергивает. Я слышал такое мнение и от тренеров, которых уважаю.

Если Гвардиола скажет "мой футбол" - ок, можно послушать, потому что он изменил футбол. То же самое касается Де Дзерби, Конте... Не думаю, что я нахожусь на их уровне.

Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали. Если эта команда будет узнаваемой и игроки будут знать, что делать, я буду рад. Если меня помнят как человека, который заставляет команды играть хорошо и побеждать, для меня этого будет достаточно", - сказал бывший капитан римлян.