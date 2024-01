Официально: Наполи подписал вингера из Вероны

"Наполи" подписал вингера Сирила Нгонге из "Эллас Вероны". Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

23-летний игрок в четверг прошел медицинское обследование, а сегодня, 19 января, присоединился к итальянскому клубу. Трансферная стоимость игрока составила 18 миллионов евро плюс бонусы. Сейчас другие детали неизвестны.

Сирил присоединился к "Вероне" в январе 2023 года из "Гронингена". Он в этом сезоне Серии А забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

From Belgium to Napoli. Welcome Cyril!



