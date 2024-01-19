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Официально: Наполи подписал вингера из Вероны
Детали официального соглашения до сих пор неизвестны
Тransfermarkt
"Наполи" подписал вингера Сирила Нгонге из "Эллас Вероны". Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.
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23-летний игрок в четверг прошел медицинское обследование, а сегодня, 19 января, присоединился к итальянскому клубу. Трансферная стоимость игрока составила 18 миллионов евро плюс бонусы. Сейчас другие детали неизвестны.
Сирил присоединился к "Вероне" в январе 2023 года из "Гронингена". Он в этом сезоне Серии А забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
From Belgium to Napoli. Welcome Cyril! ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 19, 2024
???? #ForzaNapoliSempre #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/bhBUCMRihE
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