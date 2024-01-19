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Официально: Наполи подписал вингера из Вероны

Италия

Детали официального соглашения до сих пор неизвестны

Официально: Наполи подписал вингера из Вероны

Тransfermarkt

Новина українською

"Наполи" подписал вингера Сирила Нгонге из "Эллас Вероны". Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

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23-летний игрок в четверг прошел медицинское обследование, а сегодня, 19 января, присоединился к итальянскому клубу. Трансферная стоимость игрока составила 18 миллионов евро плюс бонусы. Сейчас другие детали неизвестны.

Сирил присоединился к "Вероне" в январе 2023 года из "Гронингена". Он в этом сезоне Серии А забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

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Источник:
napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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