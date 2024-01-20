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Клуб украинца в Серии А оформил трансфер грузинского защитника
Усиление обороны
Фото: ФК Емполі
"Эмполи", за который выступает украинец Виктор Коваленко, объявил о переходе центрального защитника "Торпедо" Кутаиси Сабы Гогличидзе.
Трансфер 19-летнего игрока обошелся итальянскому клубу в 450 тысяч евро, согласно данным Transfermarkt. Контракт между сторонами подписан до 2028 года.
Ранее он выступал только за "Торпедо" Кутаиси, проведя на взрослом уровне 32 матча.
Также Саба Гогличидзе играл за юношескую и молодежную сборные Грузии. На его счету 12 поединков на международном уровне.
"Эмполи" идет на предпоследнем месте в Серии А. Больше пропущенных голов (35) в чемпионате имеет только "Фрозиноне" (39) и "Салернитана" (40).
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