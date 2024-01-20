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Матч Удинезе – Милан приостанавливался из-за расистских выкриков в адрес лидера россонери

Италия

Пострадал Меньян

Матч Удинезе – Милан приостанавливался из-за расистских выкриков в адрес лидера россонери

Getty Images / Global Images Ukraine

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Игра 21-го тура Серии А "Удинезе" – "Милан" была приостановлена на 10 минут из-за расистских кричалок болельщиков хозяев в адрес вратаря "россонери" Майка Меньяна.

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В середине первого тайма голкипер сообщил о выкриках фанатов судье. Арбитр остановил матч, после чего Меньян решил покинуть поле. Тем не менее, через несколько минут Майк вернулся и поединок был возобновлен.

На данный момент в матче "Удинезе" – "Милан" – перерыв. Команды обменялись голами и ушли на 15-минутную паузу.

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расизм Удинезе Милан Майк Меньян
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Источник:
twitter.com/FabrizioRomano
Опубликовал: Влад Петрушевский
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