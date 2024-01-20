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Победный дебют Де Росси. Рома - Верона 2:1. Видео голов и обзор матча
Отличное начало для молодого тренера
Фото: пресслужби ФК "Рома"
Итальянская "Рома" прервала безвыигрышную серию из 3 матчей домашним триумфом над "Вероной" со счетом 2:1 в национальном чемпионате. Оба гола хозяева забили в первом тайма.
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После этой победы столичный клуб приблизился к зоне еврокубков, выйдя на 8-ю строчку турнирной таблицы Серии А с 32 баллами в активе.
Серия А, 21-й тур
Рим, Олимпико
Рома – Верона 2:1
Голы: Лукаку 19, Пеллегрини 25 – Фолоруншо 76
Рома: Патрисиу - Карсдорп, Льоренте, Гейсен, Спинаццола (Кристенсен, 28) - Бове, Паредес, Пеллегрини - Дибала (Залевский, 58), Эль Шаарави (Белотти, 81) - Лукаку
Верона: Монтипо - Чачуа, Давидович, Маньяни, Кабаль - Сердар, Фолоруншо - Сапонара (КРУС, 77), Суслов, Мбула (Бонаццоли, 46) - Джурич (Анри, 77)
Нереализованный пенальти: Джурич, 64
Предупреждения: Паредес, 41, Льоренте, 57 - Давидович, 53, Фолоруншо, 57
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