Серия А. Камбек Милана в концовке матча в Удине

Серия А. 21-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Милан" 2:3

Голы: Самарджич 42, Товен 62 - Лофтус-Чик 31, Йович 83, Окафор 90+3

"Удинезе": Окойе, Феррейра, Н. Перес, Т. Кристенсен, Эбоселе (Эхизибе 60), Уолас, Ловрич, Самарджич (Пайеро 60), Х. Камара (Саррага 84), Р. Перейра (Товен 46), Лукка (Саксесс 75)

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 74), Габбия, Кьер, Эрнандес, Адли, Рейндерс (Окафор 68), Лофтус-Чик, Пулишич (Йович 74), Жиру, Леау (Муса 90+4)

Предупреждения: Х. Камара 46, Эбоселе 52, Товен 56, Уолас 65, Лукка 71, Феррейра 78 - Эрнандес 88

Проблемы, страдания "Милана" не удивили. Ему тяжело в гостях. Предыдущие выезды в Серии А завершились со счетом 3:0, но и до этого 2:2, 2:2, 2:3 и 2:2. Тяжело вообще, ведь запас игровой прочности невелик. Он ненадежен. Тяжело против "Удинезе", которому сегодня мог проиграть третий матч подряд на всех полях и седьмой в Удине в последних 12-ти. В итоге одержал лишь третью победу в тех 12-ти.

Фриуланцы вовсе не просты. Победили в этом сезоне "Милан" на "Сан Сиро", разгромили "Болонью" дома. Дома же упустили победу над "Аталантой" на 95-ой минуте, в гостях в предыдущем туре - победу над "Фиорентиной" на 87-ой. Упустили ничью с "Ромой" после 80-ой. То есть хороши по игре, но крайне слабы по характеру. Потому постоянно пропускают в концовке и потому так близки к зоне вылета.

Они играли очень прилично и сегодня. Несмотря на всего 30 процентов владения мячом. В сумбурной, неточной, часто некачественной, но сумасшедше быстрой и неимоверно силовой, боевой игре они никак не уступали "Милану".

Начал, правда, Жиру. С паса Леау. Его остановил Окойе. А "Удинезе" не хватало последнего паса. Не хватило и обороны, когда Эрнандес прорвался слева, прострелил, Жиру пропустил между ногами, а Лофтус-Чик замкнул низом. Англичанин забил во втором гостевом матче подряд. Но Самарджич сравнял, пройдя троих и положив под стойку с 20-ти метров. Попробовал такое еще раз - чуть не хватило точности.

Следует отметить, что игра прерывалась почти на десять минут из-за расистских выкриков местных болельщиков в адрес вратаря "Милана" Майка Маньяна. Тот даже покинул поле, и за ним ушла вся команда.

Второй тайм также начал Жиру. Хорошим ударом головой. Окойе взял его, далее защитники "Милана" вновь прерывали последние пасы и удары. Маньян отбил опасный удар Пайеро. А затем Рейндерс и Эрнандес решили потанцевать вокруг мяча в левой части своей штрафной, Товен перехватил и пробил под перекладину. Маньян даже руки не поднял. Майк исправился, выйдя далеко от ворот и опередив Камару.

Все же фаворит в итоге выиграл матч. Его суперсаб Йович забил шестой мяч с начала декабря во всех турнирах, причем третий из них - выйдя на замену. Эрнандес прострелил, Жиру замкнул в перекладину, от нее мяч упал на линию ворот. Все остановились, ожидая сигнала от арбитра. Кроме серба, добившего головой с метра. Сработала и еще одна замена. Угловой, касание головой Жиру - и Окафор бьет слета.

Между прочим, "Милан" уже с четвертой победой в лиге подряд, с 16-ю очками в шести последних турах. Он пытается преследовать "Интер" и "Ювентус", постоянно укрепляется на третьем месте. А "Удинезе" остается в одном очке над зоной вылета, хотя по игре заслуживает гораздо большего. Сам виноват. Нужно играть до последних секунд.