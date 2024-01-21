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Возвращение Коваленко. Эмполи – Монца: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А
Украинец снова в строю
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 21 тура итальянского чемпионата встретятся один из аутсайдеров турнирной таблицы "Эмполи" и середняк "Монца". "Синие" сегодня могут рассчитывать на восстановившегося от травмы украинского полузащитника Виктора Коваленко. Он пропустил два последних матча команды и еще не играл в этом году.
Коваленко попытается помочь "Эмполе" прервать восьмиматчевую безвыигрышную серию. В последний раз "синие" побеждали еще 12 ноября: тогда победный гол против "Наполи" забил именно украинец.
Чемпионат Италии, 21 тур
21 января, 16:00. "Стадио Карло Кстеллани" (Эмполи)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
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