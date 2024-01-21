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Салернитана - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
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Малиновский против аутсайдера

Салернитана - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 21 тура чемпионата Италии, на стадионе "Ареки" команда Руслана Малиновского будет пытаться одолеть клуб, занимающий последнее место в Серии А - "Салернитану". Хотя "Дженоа" находится немного выше, на 12-м месте, ситуация у них не самая лучшая, ведь предпоследние игры заканчивались ничейным результатом.

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Предыдущую игру украинец провел очень хорошо. Вот почему сегодня он снова может попасть в заявку на матч и выйти на поле.

Чемпионат Италии. "Салернитана" - "Дженоа"
21 января, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Салернитана - Дженоа
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