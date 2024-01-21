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Малиновский - в стартовом составе Дженоа на матч 21-го тура Серии А
Зарядит пушку?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Дженоа" на матч с "Салернитаной". Его команда еще не побеждала в новом году, а последняя команда чемпионата - хороший повод начать это дело.
⤵️ STARTING XI #SalernitanaGenoa ???????? pic.twitter.com/WaRtnkQfhc— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 21, 2024
Игра "Дженоа" - "Саленрнитана" начнется в 19:00 по Киеву.
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Источник:Genoa
Опубликовал: Виктор Иванчук
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