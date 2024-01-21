Малиновский - в стартовом составе Дженоа на матч 21-го тура Серии А

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Дженоа" на матч с "Салернитаной". Его команда еще не побеждала в новом году, а последняя команда чемпионата - хороший повод начать это дело.

Игра "Дженоа" - "Саленрнитана" начнется в 19:00 по Киеву.