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В Италии после гола Дженоа болельщики бросили на поле предмет, похожий на камень

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В Италии после гола Дженоа болельщики бросили на поле предмет, похожий на камень

Serie A

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В Серии А продолжается игра "Салернитана" - "Дженоа". Хозяева сумели забить быстрый гол, но на 13-ой минуте генуэзцы сравняли счет благодаря удару Ретеги.

После этого камеры зафиксировали как главный арбитр Даниэле Орсато передал коллеге брошенный предмет с трибун, который был похож на камень или кусок бетона. К счастью, этот бросок оказался неточным. Кроме этого, с трибун кто-то швырнул зажигалку.

Несколько дней назад фанаты "Лацио" поступили похоже - бросили бутылку, которая попала в голову полузащитнику "Ромы" Эдоардо Бове.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Виктор Иванчук
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