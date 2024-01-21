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В Италии после гола Дженоа болельщики бросили на поле предмет, похожий на камень
Что за люди?
Serie A
В Серии А продолжается игра "Салернитана" - "Дженоа". Хозяева сумели забить быстрый гол, но на 13-ой минуте генуэзцы сравняли счет благодаря удару Ретеги.
После этого камеры зафиксировали как главный арбитр Даниэле Орсато передал коллеге брошенный предмет с трибун, который был похож на камень или кусок бетона. К счастью, этот бросок оказался неточным. Кроме этого, с трибун кто-то швырнул зажигалку.
????Lancio di oggetti a Salerno dopo il pari di #Retegui— calciomercato.it (@calciomercatoit) January 21, 2024
‼️#Orsato consegna tutto al quarto ufficiale#SalernitanaGenoa pic.twitter.com/nEwvhCYqmZ
Несколько дней назад фанаты "Лацио" поступили похоже - бросили бутылку, которая попала в голову полузащитнику "Ромы" Эдоардо Бове.
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