В Италии после гола Дженоа болельщики бросили на поле предмет, похожий на камень

В Серии А продолжается игра "Салернитана" - "Дженоа". Хозяева сумели забить быстрый гол, но на 13-ой минуте генуэзцы сравняли счет благодаря удару Ретеги.

После этого камеры зафиксировали как главный арбитр Даниэле Орсато передал коллеге брошенный предмет с трибун, который был похож на камень или кусок бетона. К счастью, этот бросок оказался неточным. Кроме этого, с трибун кто-то швырнул зажигалку.

Несколько дней назад фанаты "Лацио" поступили похоже - бросили бутылку, которая попала в голову полузащитнику "Ромы" Эдоардо Бове.