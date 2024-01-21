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Серия А. Очередной полный матч Малиновского, Дженоа побеждает в гостях

Италия

"Салернитана" вязнет все глубже

Серия А. Очередной полный матч Малиновского, Дженоа побеждает в гостях

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 21-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Дженоа" 1:2

Голы: Мартеджани 2 - Ретеги 13, Гудмундссон 58 (пен.)

"Салернитана": Очоа, Пьероцци, Дьомбер, Ловато (Дзаноли 74), Брадарич (Леговски 82), Мартеджани (Данилюк 83), Маджоре, Башич (Кастанос 68), Кандрева, Чауна (Иквуэмеси 74), Симы

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Торсби 71), Бани, Васкес, Френдруп, Бадель, Строотман (Экубан 87), Малиновский, Спенс, Гудмундссон, Ретеги

Предупреждения: Френдруп 29, Бадель 46, Бани 60, Вольякко 70, Х. Мартинес 90+1

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