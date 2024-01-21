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Серия А. Очередной полный матч Малиновского, Дженоа побеждает в гостях
"Салернитана" вязнет все глубже
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Серия А. 21-й тур
Салерно. "Стадио Ареки"
"Салернитана" - "Дженоа" 1:2
Голы: Мартеджани 2 - Ретеги 13, Гудмундссон 58 (пен.)
"Салернитана": Очоа, Пьероцци, Дьомбер, Ловато (Дзаноли 74), Брадарич (Леговски 82), Мартеджани (Данилюк 83), Маджоре, Башич (Кастанос 68), Кандрева, Чауна (Иквуэмеси 74), Симы
"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Торсби 71), Бани, Васкес, Френдруп, Бадель, Строотман (Экубан 87), Малиновский, Спенс, Гудмундссон, Ретеги
Предупреждения: Френдруп 29, Бадель 46, Бани 60, Вольякко 70, Х. Мартинес 90+1
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