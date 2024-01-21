Юбилейный матч с невысокими баллами. Известны оценки Малиновского за игру Серии А

"Дженоа" одерживает волевую победу над "Салернитаной", которая становится первой для них в новом году. На ранний гол Мартегани ответили Ретеги и Гудмундссон. Итак, 1:2.

Руслан Малиновский отыграл полный поединок за "Дженоа". Правда, получил едва ли не самые низкие оценки в матче. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore сошлись на балле 6,3.

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В этой игре Руслан отдал 31-ну передачу (24 точных), выполнил 5 лонгболов (3 удачных), 10 раз потерял мяч, выиграл лишь 2 единоборства из 10-ти и однажды неточно пробил.

Игра с "Салернитаной" стала 20-й для Малиновского за "Дженоа". В его активе 2 гола и 2 результативные передачи.