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Ультрас Удинезе заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят?
Ультрас заявили, что расизма не было
Фото: football-italia.net
Ультрас "Удинезе" заявили, что расизма в адрес Майка Меньяна не было.
На 33-й минуте матча с "Удинезе" голкипер "россонери", указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и отвести команды на скамейки запасных.
Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.
"50 камер, микрофоны, официальные лица, но единственный, кто услышал это мистическое расистское оскорбление, - это Майк Меньян? Президент ФИФА, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег, и президент Национального олимпийского комитета Италии осуждают то, что не доказали ни полиция, ни спортивные власти.
Как овцы, они говорят что-то по телевизору или в социальных сетях, и все этому верят? Прежде чем порочить нашу фанбазу и наших болельщиков, по крайней мере, предъявите доказательства", - говорится в заявлении объединения фанатов Amarcord.
Отметим, что сейчас в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино нет никаких расследований - дело закрыли в октябре 2023-го.
Ранее Меньяна поддержал мэр Удине, который предложил сделать вратаря "Милана" почетным гражданином города.
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