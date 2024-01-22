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Ультрас Удинезе заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят?

Италия

Ультрас заявили, что расизма не было

Ультрас Удинезе заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят?

Фото: football-italia.net

Новина українською

Ультрас "Удинезе" заявили, что расизма в адрес Майка Меньяна не было.

На 33-й минуте матча с "Удинезе" голкипер "россонери", указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и отвести команды на скамейки запасных.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

"50 камер, микрофоны, официальные лица, но единственный, кто услышал это мистическое расистское оскорбление, - это Майк Меньян? Президент ФИФА, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег, и президент Национального олимпийского комитета Италии осуждают то, что не доказали ни полиция, ни спортивные власти.

Как овцы, они говорят что-то по телевизору или в социальных сетях, и все этому верят? Прежде чем порочить нашу фанбазу и наших болельщиков, по крайней мере, предъявите доказательства", - говорится в заявлении объединения фанатов Amarcord.

Отметим, что сейчас в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино нет никаких расследований - дело закрыли в октябре 2023-го.

Ранее Меньяна поддержал мэр Удине, который предложил сделать вратаря "Милана" почетным гражданином города.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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