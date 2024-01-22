Сегодня, 22 января, легенда итальянского футбола Луиджи Рива скончался в возрасте 79 лет.

В воскресенье Луиджи госпитализировали в больницу в кардиологическое отделение из-за внезапной болезни.

"Я потерял замечательного друга, мы прожили долгую совместную жизнь. От армии до многих воспоминаний в сборной. Бесконечно скорблю, я очень расстроен, я не могу говорить", - сказал Дино Дзофф.

Рива выиграл чемпионат Европы с Италией в 1968 году, а также его сборная дошла до финала чемпионат мира 1970 года, но проиграла Бразилии.

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Травмы заставили футболиста завершить карьеру в 1976 году, когда он забил 164 гола за "Кальяри" в 315 матчах. Он трижды был лучшим бомбардиром Серии А.