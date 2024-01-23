Де Лаурентис: Арбитры плохо судят в этом сезоне не только против Наполи

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал поражение команды в финальном матче Суперкубка Италии против "Интера" (0:1).

"Мне жалко Рокки (председатель судейского комитета Италии - прим.), потому что он переживает что-то вроде кошмара. Перед игрой я с ним разговаривал и думал, с каким позором ему еще придется встать в следующий раз. В этом году арбитры демонстрируют слабые выступления не только в матчах с "Наполи", а и во встречах других команд, это говорит само за себя.

Я выступал против проведения этого Суперкубка, потому что, когда вы играете слишком много, вы не можете быть столь конкурентоспособными, особенно за пределами Италии. Я считаю, что со следующего года, по мере увеличения количества матчей, этот Суперкубок не должен иметь оснований для существования.

Саудовский чемпионат? Он растет очень мощно и станет центральной частью нового коммерческого мира. Я вижу невероятное место, которое затмевает даже Диснейленд. То, что футбол является приманкой, — это очень умная вещь, потому что они используют футбол, чтобы привлечь как можно больше болельщиков».