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Мадзарри проигнорировал церемонию награждения Суперкубка Италии и не общался с прессой
Главный тренер Наполи ушел в раздевалку после гола Интера
Getty Images/Global Images Ukraine
Вальтер Мадзарри проигнорировал церемонию награждения Суперкубка Италии.
В финале турнира "Наполи" уступил "Интеру" (0:1), пропустив гол в добавленное ко 2-му тайму время. На 60-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве - с поля был удален Джованни Симеоне, который получил 2 желтые карточки за 6 минут.
Как сообщает Fanpage.it, Мадзарри ушел в подтрибунное помещение сразу после пропущенного гола. Главный тренер "Наполи" не присутствовал на церемонии награждения после матча, а также отказался от общения с прессой.
Отмечается, что, согласно регламенту, Мадзарри грозит штраф, поскольку тренеры обязаны присутствовать на вручении медалей.
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