Наполи - перед матчем с Лацио: 9 травмированных, 4 - под сомнением

Неаполитанский "Наполи" находится в чрезвычайной ситуации перед следующим матчем против "Лацио" в рамках 21 тура Серии А.

Главному тренеру команды Вальтеру Маццарри приходится столкнуться с отсутствием 9 игроков. Участие еще 4 находится под вопросом.

Из-за травм будут отсутствовать Алекс Мерет, Матиас Оливера, Натан и Хамед Траоре, из-за дисквалификации: Хвича Кварацхелия, Йенс Каюсте и Джованни Симеоне. Еще 2 игрока пропустят матч, потому что находятся на Кубке Африки: Виктор Осимхен (в составе Нигерии) и Андре Замбо-Ангисса (в составе Камеруна). Также под вопросом есть физическое состояние Паскуале Маццоки, Маттео Политано, Диего Демме и Марио Руи.

Действующий чемпион Италии занимает 9 строчку в турнирной таблице чемпионата с 31 баллами в активе.