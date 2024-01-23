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Наполи - перед матчем с Лацио: 9 травмированных, 4 - под сомнением
Катастрофическая кадровая ситуация
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неаполитанский "Наполи" находится в чрезвычайной ситуации перед следующим матчем против "Лацио" в рамках 21 тура Серии А.
Главному тренеру команды Вальтеру Маццарри приходится столкнуться с отсутствием 9 игроков. Участие еще 4 находится под вопросом.
Из-за травм будут отсутствовать Алекс Мерет, Матиас Оливера, Натан и Хамед Траоре, из-за дисквалификации: Хвича Кварацхелия, Йенс Каюсте и Джованни Симеоне. Еще 2 игрока пропустят матч, потому что находятся на Кубке Африки: Виктор Осимхен (в составе Нигерии) и Андре Замбо-Ангисса (в составе Камеруна). Также под вопросом есть физическое состояние Паскуале Маццоки, Маттео Политано, Диего Демме и Марио Руи.
Действующий чемпион Италии занимает 9 строчку в турнирной таблице чемпионата с 31 баллами в активе.
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