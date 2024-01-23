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Удинезе проведёт один матч при пустых трибунах после расистского скандала
Вердикт клубу вынесен
BBC
Серия А обязала "Удинезе" сыграть один матч без поддержки болельщиков после расистских оскорблений, направленных на вратаря "Милана" Майка Меньяна, сообщает BBC.
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После того матча руководство итальянского чемпионата заявило, что осуждает любые формы расизма, в то время как президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что эти инциденты были "совершенно отвратительными" и призвал ввести автоматическое поражение игр для команд, чьи болельщики совершают расистские образы.
На данный момент "Удинезе" занимает 17 место в Серии А, отрываясь от зоны вылета всего на одно очко, а занимающий третье место "Милан" отстает от лидера "Ювентуса" на семь баллов.
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