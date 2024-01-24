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Экс-полузащитник Милана - про расистский скандал: Ничего не меняется
Бывший игрок недоволен текущим положением дел в ситуации с расизмом
ESPN
Бывший игрок "Милана" Кевин-Принс Боатенг прокомментировал недавний расистский скандал с участием Майка Меньяна.
"Не было достигнуто никакого прогресса. В 2024 году вратарь "Милана" вынужден покинуть поле, а это значит, что в вопросе расистских оскорблений ничего не изменилось. Обидно. Я понимаю, что он чувствовал. Я сотрудничаю с ФИФА по проблеме расизма и психического здоровья игроков, чтобы помочь им, потому что все думают, что, поскольку они богаты и известны, игроки не имеют проблем. Я знаю многих, кто страдает от депрессии: я тоже страдал от нее, даже если не показывал этого на поле.
Проблема в том, что всегда говорят только чёрные игроки. Нам нужны все. Потому что если мы говорим о войне в Украине или Газе - мы все на передовой, говоря, что это вещи, которые должны прекратить существование. Таким же образом нам нужно говорить и о проблеме расизма", - приводит слова экс-футболиста Tuttosport.
Напомним, что в 2013 году во время товарищеского матча в Милане Боатенг оказался в аналогичной ситуации, покинув поле вместе со своей командой в знак протеста против расистского пения со стороны фанатов клуба-соперника.
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