Экс-полузащитник Милана - про расистский скандал: Ничего не меняется

Бывший игрок "Милана" Кевин-Принс Боатенг прокомментировал недавний расистский скандал с участием Майка Меньяна.

"Не было достигнуто никакого прогресса. В 2024 году вратарь "Милана" вынужден покинуть поле, а это значит, что в вопросе расистских оскорблений ничего не изменилось. Обидно. Я понимаю, что он чувствовал. Я сотрудничаю с ФИФА по проблеме расизма и психического здоровья игроков, чтобы помочь им, потому что все думают, что, поскольку они богаты и известны, игроки не имеют проблем. Я знаю многих, кто страдает от депрессии: я тоже страдал от нее, даже если не показывал этого на поле.

Проблема в том, что всегда говорят только чёрные игроки. Нам нужны все. Потому что если мы говорим о войне в Украине или Газе - мы все на передовой, говоря, что это вещи, которые должны прекратить существование. Таким же образом нам нужно говорить и о проблеме расизма", - приводит слова экс-футболиста Tuttosport.