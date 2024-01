Милан поздравил Шевченко с назначением главой УАФ

Сегодня, 25-го января, в Доме футбола в Киеве состоялся отчетно-выборный Конгресс УАФ, главным вопросом было избрание нового главы Ассоциации. Сюрпризов не случилось - главой стал единственный претендент на эту позицию Андрей Шевченко.

Бывший клуб Андрея Шевченко итальянский "Милан" поздравил его с назначением главой УАФ.

Congratulations and the best of luck to Andriy Shevchenko who has been elected president of the Ukrainian Association of Football! ????????



Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko, nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina. In bocca al lupo Sheva! ????????… pic.twitter.com/6JM0oua7wq