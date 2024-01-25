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Ювентус готов заплатить более 40 млн евро за хавбека Аталанты - Источник
Туринцы заинтересованы в приобретении Копмейнерса
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"Ювентус" заинтересован в трансфере полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.
25-летний игрок - приоритетная цель "бьянконери", сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. За футболиста сборной Нидерландов готовы предложить 40 млн евро и бонусы.
"Ювентус" не намерен форсировать сделку и хочет оформить ее летом. Активные контакты с "Аталантой" начнутся после закрытия зимнего трансферного окна.
В 26 матчах нынешнего сезона Копмейнерс забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:dimarzio
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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