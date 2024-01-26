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Рома близка к подписанию крайнего защитника Лейпцига
Де Росси хочет усилить состав
Защитник "Лейпцига" Анхелиньо ждет завершения переговоров по поводу своего трансфера в стан "Ромы".
По информации Джанлуки Ди Марцио из Sky Sport, у "волков" уже есть устное соглашение с 27-летним латералем, и вскоре они сделают официальное предложение "Лейпцигу". Итальянский клуб планирует приобрести игрока на правах аренды до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.
"Рома" – не единственный претендент на Анхелиньо. Ранее на связь с игроком уже выходили "Бетис" и "Марсель", однако он отклонил запрос со стороны этих клубов.
В настоящее время испанец находится в аренде в "Галатасарае", за который он провел 19 матчей (1 гол, 1 ассист).
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