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Рома близка к подписанию крайнего защитника Лейпцига

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Рома близка к подписанию крайнего защитника Лейпцига

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Защитник "Лейпцига" Анхелиньо ждет завершения переговоров по поводу своего трансфера в стан "Ромы".

По информации Джанлуки Ди Марцио из Sky Sport, у "волков" уже есть устное соглашение с 27-летним латералем, и вскоре они сделают официальное предложение "Лейпцигу". Итальянский клуб планирует приобрести игрока на правах аренды до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.

"Рома" – не единственный претендент на Анхелиньо. Ранее на связь с игроком уже выходили "Бетис" и "Марсель", однако он отклонил запрос со стороны этих клубов.

В настоящее время испанец находится в аренде в "Галатасарае", за который он провел 19 матчей (1 гол, 1 ассист).

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Источник:
romapress
Опубликовал: Александр Бураков
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