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Аль-Иттихад предложил Ювентусу 30 млн евро за 20-летнего игрока
Вингеру дают долгосрочный контракт
Juventus
Вингер "Ювентуса" Матиас Соуле может перейти в Саудовскую Аравию.
"Аль-Иттихад" предложил туринскому клубу 30 миллионов евро за трансфер 20-летнего футболиста, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
Аргентинцу предлагается долгосрочный контракт. Текущий сезон Соуле проводит во "Фрозиноне" на правах аренды.
На его счету 9 голов в 19 матчах Серии А.
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Источник:CLMerlo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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