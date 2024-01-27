Ювентус - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня "Ювентус" у себя дома примет "Эмполи". "Ювентус", не проигравший уже 18 матчей, не собирается уступать "Эмполи", которая с новым тренером смогла одолеть середнячка чемпионата Италии "Монцу" со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Виктор Коваленко, пропустивший прошлый матч, снова под сомнением в попадании в заявку на сегодняшний матч.

Чемпионат Италии "Ювентус" - "Эмполи"

27 января, 19:00

Прямая трансляция: MEGOGO