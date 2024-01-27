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Ювентус - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Попадет в заявку Коваленко?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Ювентус" у себя дома примет "Эмполи". "Ювентус", не проигравший уже 18 матчей, не собирается уступать "Эмполи", которая с новым тренером смогла одолеть середнячка чемпионата Италии "Монцу" со счетом 3:0.
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Виктор Коваленко, пропустивший прошлый матч, снова под сомнением в попадании в заявку на сегодняшний матч.
Чемпионат Италии "Ювентус" - "Эмполи"
27 января, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Ювентус - ЭмполиСмотреть трансляцию
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