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Ювентус - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Попадет в заявку Коваленко?

Ювентус - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Ювентус" у себя дома примет "Эмполи". "Ювентус", не проигравший уже 18 матчей, не собирается уступать "Эмполи", которая с новым тренером смогла одолеть середнячка чемпионата Италии "Монцу" со счетом 3:0.

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Виктор Коваленко, пропустивший прошлый матч, снова под сомнением в попадании в заявку на сегодняшний матч.

Чемпионат Италии "Ювентус" - "Эмполи"
27 января, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Ювентус - Эмполи
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