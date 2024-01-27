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Третья звезда. Вскоре Хайдук подпишет еще одного футболиста сборной Хорватии

Италия

Серьезная компания

Третья звезда. Вскоре Хайдук подпишет еще одного футболиста сборной Хорватии

Twitter ACF Fiorentina

Новина українською

“Хайдук” продолжает усиливаться в зимнее трансферное окно. После переходов Николы Калинича и Ивана Перишича клуб подпишет контракт с Иосифом Брекало.

Вингер присоединится к команде на правах аренды из "Фиорентины". Соглашение будет заключено до конца текущего сезона. Об этом сообщают сразу Фабрицио Романо и Николо Скира.

“Хайдук” уже запланировал медосмотр для Брекало. Он прилетит в Хорватию как можно скорее и может присутствовать на завтрашнем матче против "Риеки".

Брекало решил вернуться в Хорватию по личным причинам, ведь его жена беременна. Из-за этого он отказал "Олимпиакосу", "Салернитане" и клубу из МЛС.

В текущем сезоне Иосиф провел 18 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах. Из них 11 – в Серии А.

Добавим, что "Хайдук" идет на первом месте в чемпионате Хорватии, опережая вторую "Риеку" на три очка.

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Источник: Ювентус видит в Тиаго Мотте замену Аллегри
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Источник:
Twitter Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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