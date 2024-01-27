Третья звезда. Вскоре Хайдук подпишет еще одного футболиста сборной Хорватии

“Хайдук” продолжает усиливаться в зимнее трансферное окно. После переходов Николы Калинича и Ивана Перишича клуб подпишет контракт с Иосифом Брекало.

Вингер присоединится к команде на правах аренды из "Фиорентины". Соглашение будет заключено до конца текущего сезона. Об этом сообщают сразу Фабрицио Романо и Николо Скира.

“Хайдук” уже запланировал медосмотр для Брекало. Он прилетит в Хорватию как можно скорее и может присутствовать на завтрашнем матче против "Риеки".

Брекало решил вернуться в Хорватию по личным причинам, ведь его жена беременна. Из-за этого он отказал "Олимпиакосу", "Салернитане" и клубу из МЛС.

В текущем сезоне Иосиф провел 18 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах. Из них 11 – в Серии А.

Добавим, что "Хайдук" идет на первом месте в чемпионате Хорватии, опережая вторую "Риеку" на три очка.