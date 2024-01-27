Клопп, Палладино или кто-то другой? Рома в поисках главного тренера

Недавно "Рома" уволила главного тренера Жозе Моуринью, а на его место назначила легендарного бывшего игрока Даниэле Де Росси. Правда, римляне уже ищут ему досрочную замену.

По информации SportItalia, "Рома" думает о том, чтобы нанять спортивного директора "Монцы" Франсуа Модесто. Он должен заменить на этом посту Тьяго Пинто. Ожидается, что Модесто предложит назначить главным тренером Раффаэле Палладино, который сейчас возглавляет "Монцу".

Помимо этого, некоторые СМИ сообщают о том, что владельцы "Ромы", семья Фридкин, мечтают о переходе Юргена Клоппа, который летом покинет "Ливерпуль".

Римляне занимают 8-е место в Серии А. Следующий матч они проведут с "Салернитаной" 29-го января.