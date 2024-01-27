Серия А. Милан - Болонья 2:2. Один пенальти лучше двух

Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья" 2:2

Голы: Лофтус-Чик 45, 83 - Зиркзее 29, Орсолини 90+2 (пен.)

Нереализованные пенальти: Жиру 42 (вратарь), Эрнандес 74 (стойка)

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 59), Габбия, Кьер, Эрнандес, Адли (Муса 59), Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич (Ф. Терраччьяно 87), Жиру (Йович 59), Леау (Окафор 87)

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Лукуми 82), Беукема, Калафиори, В. Кристиансен, Эбишер (Моро 60), Фройлер, Фергюсон, Фаббиан (Орсолини 82), Зиркзее, Урбански (Салемакерс 60)

Предупреждения: Леау 22, Калабрия 36, Адли 44. Лофтус-Чик 45+1, Ф. Терраччьяно 90+1 - Калафиори 2, Фергюсон 39, Урбански 57

Главный арбитр: Давиде Масса

"Ювентус" вдруг сегодня потерял очки дома против аутсайдера. "Интер" сыграет перенесенный матч лишь в конце февраля, да и против сильной "Аталанты", а завтра играет в гостях против не менее сильной "Фиорентины". На следующей неделе - Дерби Италии. Вот они, шансы "Милана" вернуться в борьбу за Скудетто. Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри считают, что он в этой борьбе. Но на самом деле - нет.

Сегодня и "россонери" ожидал сложный соперник. Сенсация сезона, уже сыгравшая вничью в гостях в лиге и с "Юве", и с "Интером", также выбившая последнего из Кубка на "Сан Сиро". Но в последнее время "Болонья" сдала. Не победила в четырех матчах, в трех из них - аутсайдеров лиги. Двум из них даже проиграла. Хотя как раз в этом и разница. Против грандов ей легче, что отмечал и Тьяго Мотта.

Сегодня играли команды одного уровня. Сильные, тренированные, веселые, быстрые. Но нестабильные, проблемные в обороне и в плане реализации. Вот и получилась сумасшедшая в целом равная игра. Результат которой справедлив. Уже третий из пяти последних очных матчей завершился вничью.



В первом тайме были показаны шесть желтых карточек и две красные - Мотте и одному из его помощников, стыки и споры возникали постоянно. Также был футбол. Зиркзее и Леау прорывались, но вратари действовали четко. Оборона "Милана" однажды отыграла ужасно, позволив четыре удара по воротам подряд. Четвертый с острого угла прошел между ногами Маньяна. Первый гол Зиркзее за полтора месяца.

"Милан" очень старался сравнять. Пулишич выскочил на вратаря, но под острым углом, да и защитник мешал. Вышло выше. Кьер наклонил голову во время штрафного. Вряд ли был такой серьезный контакт с Фергюсоном, но пенальти был назначен. Хотя его Жиру пробил ужасно. Скорупски взял мяч, а не просто отбил. А в итоге Калабрия и Пулишич разыграли справа, и Давиде прострелил на Лофтуса-Чика.

Второй тайм как раз гораздо мощнее начала "Болонья". "Милан" еле отбивался. Зиркзее убрал финтами всех, но не попал с семи метров. Другой его удар отбил Маньян. Три замены на 59-ой минуте привели хозяев в чувство и начали их давление. Рейндерс с линии штрафной попал в перекладину, Леау замыкал чуть-чуть неточно. А затем в контратаке в штрафной гостей Беукема просто отвесил пощечину Леау.

Впрочем, драма лишь начиналась. Эрнандес послал пенальти в стойку, добил, но по правилам это офсайд. Гол все же состоялся, когда Леау оказался справа, послал Флоренци, а тот навесил на голову Лофтусу-Чику. Четвертый гол англичанина в этом месяце. Попытки "Болоньи", прострел, Кристиансен не замыкает, поскольку январский новичок Терраччьяно хватает его за футболку - ВАР, пенальти и 2:2.

В предыдущем туре "Милан" превратил ничью в победу в добавленное время. Здесь упустил победу в добавленное. В итоге все приходит к балансу. В каждом из этих двух матчей "россонери" пропустили два мяча, то есть о стабильности и речи нет. Их серия из пяти домашних побед в лиге прервалась. Прервалась и погоня за лидерами. Прочное третье место - максимум.

А "Болонья" продолжила серию без побед во всех турнирах до пяти и выше шестого места в лиге по итогам тура не поднимется (может даже опуститься на восьмое). Но благодаря этой ничьей как раз должна вернуть уверенность в своих силах.