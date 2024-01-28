  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дженоа - Лечче: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженоа - Лечче: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Малиновский против Лечче

Дженоа - Лечче: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Дженоа" примет у себя дома "Лечче". Клуб Руслана Малиновского в сегодняшнем матче сыграет без двух ключевых игроков - Френдрупа и Баделя, которые не выйдут на поле из-за перебора желтых карточек. У "Лечче" ситуация по лучше, ведь с Кубка Африки вернулись Туба, Ламек Банда и Хамза Рафья, которые помогут усилиться клубу.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Лечче"
28 января, 13:30
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция Дженоа - Лечче
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Фиорентина - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.01.2024
yellow-arrow
От трех Скудетто до газовой камеры Освенцима: как играл и умирал Арпад Вейс
yellow-arrow
Было еще при Шевченко. Милан повторил антидостижение почти 20-летней давности
Серия А Руслан Малиновский смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости