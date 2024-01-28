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Дженоа - Лечче: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Малиновский против Лечче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" примет у себя дома "Лечче". Клуб Руслана Малиновского в сегодняшнем матче сыграет без двух ключевых игроков - Френдрупа и Баделя, которые не выйдут на поле из-за перебора желтых карточек. У "Лечче" ситуация по лучше, ведь с Кубка Африки вернулись Туба, Ламек Банда и Хамза Рафья, которые помогут усилиться клубу.
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Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Лечче"
28 января, 13:30
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Дженоа - ЛеччеСмотреть трансляцию
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