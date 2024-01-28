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Серия А. Камбек Дженоа, очередной полный матч Малиновского

Италия

Генуэзцы рвутся в Топ-10

Серия А. Камбек Дженоа, очередной полный матч Малиновского

Фото: ФК Дженоа

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 22-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Лечче" 2:1

Голы: Ретеги 70, Экубан 76 - Крстович 31

Нереализованный пенальти: Крстович 17 (вратарь)

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Маттурро 90+4), Бани, Васкес, Де Винтер, Торсби (Экубан 46), Строотман, Малиновский, Спенс (Сабелли 46), Гудмундссон, Ретеги (Бохинен 90)

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло (Пьеротти 90+1), Каба (Х. Гонсалес 90+1), Рамадани, Уден (Рафия 73), Алмквист, Крстович (Пикколи 64), Сансоне (Банда 64)

Предупреждения: Крстович 57

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