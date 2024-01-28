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Серия А. Камбек Дженоа, очередной полный матч Малиновского
Генуэзцы рвутся в Топ-10
Фото: ФК Дженоа
Серия А. 22-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Лечче" 2:1
Голы: Ретеги 70, Экубан 76 - Крстович 31
Нереализованный пенальти: Крстович 17 (вратарь)
"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Маттурро 90+4), Бани, Васкес, Де Винтер, Торсби (Экубан 46), Строотман, Малиновский, Спенс (Сабелли 46), Гудмундссон, Ретеги (Бохинен 90)
"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло (Пьеротти 90+1), Каба (Х. Гонсалес 90+1), Рамадани, Уден (Рафия 73), Алмквист, Крстович (Пикколи 64), Сансоне (Банда 64)
Предупреждения: Крстович 57
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