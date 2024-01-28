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Хочет играть в Европе: аргентинский молодой талант отказал клубу из Саудовской Аравии

Италия
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Туринцы могли получить большой куш

Хочет играть в Европе: аргентинский молодой талант отказал клубу из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Иттихад" попытался приобрести аргентинского футболиста Матиаса Суле. Правда, атакующий полузащитник отказал клубу из Саудовской Аравии.

Фабрицио Романо сообщает, что 20-летнего аргентинца также не привлекла и большая зарплата. Он хочет продолжать выступать в Европе и со временем получить вызов в свою национальную сборную.

"Ювентус" мог получить 30 миллионов евро за трансфер игрока.

Суле выступает за "Фрозиноне" на правах аренды. В текущем сезоне на его счету девять голов и один ассист в 19 матчах чемпионата Италии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро. “Ювентус” купил его в 2020 году за 2,2 млн евро.

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Источник:
Twitter Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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