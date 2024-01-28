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Маццарри о 0:0 с Лацио: Я очень доволен

Италия

Вроде и не сарказм

Маццарри о 0:0 с Лацио: Я очень доволен

Фото: Football Italia

Новина українською

Главный тренер "Наполи" подытожил нулевую ничью с "Лацио", в которой его команда не спромоглась на хотя бы один точный удар по воротам.

Я очень доволен. Мы столкнулись с очень сильным соперником. В прошлом сезоне "Лацио" финишировал вторым. Нам не хватало многих игроков, и мы получили отличную реакцию от некоторых ребят, которые не играли много лет.

Мы уже увидели хороший отклик в Саудовской Аравии на Суперкубке, поэтому я получил подтверждение, что работаю здесь с отличными людьми. У нас было всего несколько тренировок, но я уже вижу то, что мне нравится.

Я доволен выступлением. Мы были солидными, работали как одна команда, и это не всегда было так, когда я пришел сюда.

Я адаптировал систему под игроков, которые были в моем распоряжении, и сегодня это казалось лучшим вариантом.

"Наполи" занимает 9-е место Серии А. Далее они сыграют 4-го февраля против "Вероны".

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Источник:
gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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