Индзаги: Важная, но не решающая победа

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился эмоциями после выездной игры с "Фиорентиной" (0:1).

"После 1-0 у нас было много возможностей, чтобы развить успех. Это была важная, но не решающая победа. Команда многое отдала, и теперь у игроков будет два дня отдыха. Мы должны продолжать в таком же духе. Каждый матч - тяжелый по определению, не говоря уже о такой команде, как "Фиорентина".

"Ювентус"? Это будет матч между двумя командами, которые демонстрируют отличную игру. Нам придется подготовиться к ней так же, как мы готовились к прошлой встрече. В этот раз мы играем дома перед нашими болельщиками, которые очень важны для нас", - приводит слова Индзаги Sky Sports Italia.