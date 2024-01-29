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Индзаги: Важная, но не решающая победа

Италия

Комментарий итальянца после матча

Индзаги: Важная, но не решающая победа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился эмоциями после выездной игры с "Фиорентиной" (0:1).

"После 1-0 у нас было много возможностей, чтобы развить успех. Это была важная, но не решающая победа. Команда многое отдала, и теперь у игроков будет два дня отдыха. Мы должны продолжать в таком же духе. Каждый матч - тяжелый по определению, не говоря уже о такой команде, как "Фиорентина".

"Ювентус"? Это будет матч между двумя командами, которые демонстрируют отличную игру. Нам придется подготовиться к ней так же, как мы готовились к прошлой встрече. В этот раз мы играем дома перед нашими болельщиками, которые очень важны для нас", - приводит слова Индзаги Sky Sports Italia.

На данный момент "Интер" лидирует в Серии А, имея преимущество над "Ювентусом" в один балл. Поединок со "старой сеньорой" состоится 4 февраля на "Джузеппе Меацца", в 21:45.

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Источник:
Sky Sports Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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