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Индзаги: Важная, но не решающая победа
Комментарий итальянца после матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился эмоциями после выездной игры с "Фиорентиной" (0:1).
"После 1-0 у нас было много возможностей, чтобы развить успех. Это была важная, но не решающая победа. Команда многое отдала, и теперь у игроков будет два дня отдыха. Мы должны продолжать в таком же духе. Каждый матч - тяжелый по определению, не говоря уже о такой команде, как "Фиорентина".
"Ювентус"? Это будет матч между двумя командами, которые демонстрируют отличную игру. Нам придется подготовиться к ней так же, как мы готовились к прошлой встрече. В этот раз мы играем дома перед нашими болельщиками, которые очень важны для нас", - приводит слова Индзаги Sky Sports Italia.
На данный момент "Интер" лидирует в Серии А, имея преимущество над "Ювентусом" в один балл. Поединок со "старой сеньорой" состоится 4 февраля на "Джузеппе Меацца", в 21:45.
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