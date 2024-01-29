"Мы должны попытаться бороться со сложившейся ситуацией". Леау высказался на тему расизма

Португальский нападающий "Милана" Рафаэл Леау высказался о расизме на фоне ситуации вокруг одноклубника Майка Меньяна в матче 21-го тура Серии А с "Удинезе".

Напомним, во время первого тайма французский голкипер пожаловался арбитру на расистские оскорбления в свой адрес. Они исходили от болельщиков "Удинезе". Футболист отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, однако партнеры по команде уговорили его вернуться.

"Мы должны попытаться бороться со сложившейся ситуацией. Расизм никогда не закончится, но мы должны с ним бороться. Меньян очень нервничал, он не хотел играть, потому что подобное происходит не впервые. Мне лично жаль всех чернокожих игроков. Расизм - это то, с чем приходится бороться на поле всем игрокам и клубам", - сказал Леау в эфире Che Tempo Che Fa, его слова приводит Sport Mediaset.