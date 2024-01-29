  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший клуб Шевченко хочет купить форварда Марселя - в сделку планируется включить Малиновского
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший клуб Шевченко хочет купить форварда Марселя - в сделку планируется включить Малиновского

Италия
Обновлено

Генуэзцы довольны выступлениями украинца

Бывший клуб Шевченко хочет купить форварда Марселя - в сделку планируется включить Малиновского

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

Итальянская "Дженоа" намерена провести масштабную работу на трансферном рынке.

По данным Джанлуки ди Марцио, за последние несколько часов "красно-синие" уже вышли на контакт с представителями "Марселя" по трансферу нападающего французского клуба Витиньи. "Дженоа" планирует подписать нападающего на правах аренды с правом выкупа.

Также отмечается, что, кроме Витиньи, в соглашение может войти и украинский полузащитник Руслан Малиновский, которого итальянский клуб хочет выкупить полностью.

Действующий контракт Малиновского с Марселем действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Руслан провел за "генуэзцев" 21 поединок, отличившись 2 голами и 1 результативным пасом.

По теме
yellow-arrow
Последний клуб Серии А близок к покупке экс-защитника Баварии
yellow-arrow
Мадридское дерби для Лунина, Зинченко и Мудрик - против Ливерпуля. Расписание футбола на 29-е января - 4-е февраля
yellow-arrow
"Мы должны попытаться бороться со сложившейся ситуацией". Леау высказался на тему расизма
Андрей Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gianluca di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости