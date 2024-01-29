Бывший клуб Шевченко хочет купить форварда Марселя - в сделку планируется включить Малиновского

Итальянская "Дженоа" намерена провести масштабную работу на трансферном рынке.

По данным Джанлуки ди Марцио, за последние несколько часов "красно-синие" уже вышли на контакт с представителями "Марселя" по трансферу нападающего французского клуба Витиньи. "Дженоа" планирует подписать нападающего на правах аренды с правом выкупа.

Также отмечается, что, кроме Витиньи, в соглашение может войти и украинский полузащитник Руслан Малиновский, которого итальянский клуб хочет выкупить полностью.

Действующий контракт Малиновского с Марселем действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Руслан провел за "генуэзцев" 21 поединок, отличившись 2 голами и 1 результативным пасом.