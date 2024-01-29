Последний клуб Серии А близок к покупке экс-защитника Баварии

Бывший защитник "Баварии" Джером Боатенг может стать игроком "Салернитаны".

Как информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио, переговоры значительно ускорились после ухода Маттео Ловато в "Ювентус". Сообщается, что встреча с агентом Боатенга назначена на вторую половину дня, чтобы заключить окончательное соглашение между сторонами.

На данный момент немец является свободным агентом. Салернитана готова предложить 35-летнему защитнику контракт до конца сезона.

После 21 тура "Салернитана" находится на последнем месте турнирной таблицы Серии А. Следующим соперником подопечных Филиппо Индзаги станет "Рома". Матч между командами пройдёт сегодня, 29 января, в 21:45.

