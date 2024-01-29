Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последний клуб Серии А близок к покупке экс-защитника Баварии
Реанимация карьеры немца
Фото: fcbayern.com
Бывший защитник "Баварии" Джером Боатенг может стать игроком "Салернитаны".
Как информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио, переговоры значительно ускорились после ухода Маттео Ловато в "Ювентус". Сообщается, что встреча с агентом Боатенга назначена на вторую половину дня, чтобы заключить окончательное соглашение между сторонами.
На данный момент немец является свободным агентом. Салернитана готова предложить 35-летнему защитнику контракт до конца сезона.
После 21 тура "Салернитана" находится на последнем месте турнирной таблицы Серии А. Следующим соперником подопечных Филиппо Индзаги станет "Рома". Матч между командами пройдёт сегодня, 29 января, в 21:45.
Популярное сейчас
- Венгрия готова к компромиссу по 50 млрд евро от ЕС Украине, - советник Орбана
- Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
- ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она не поддержит помощь Украине
- Аньелли: Дайте мне Роналду и разрешите играть без пандемии. Это бы была совсем другая история
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО