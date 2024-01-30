Шансы потеряны, шансы использованы. Итоги 22-го тура Серии А

Кальяри - Торино 1:2

Аталанта - Удинезе 2:0

Ювентус - Эмполи 1:1

Милан - Болонья 2:2

Дженоа - Лечче 2:1

Эллас Верона - Фрозиноне 1:1

Монца - Сассуоло 1:0

Лацио - Наполи 0:0

Фиорентина - Интер 0:1

Салернитана - Рома 1:2

В 22-ом туре Серии А впервые с сезона 1960/61 не были реализованы целых пять пенальти. Из-за этого факта, а также из-за потерь "Ювентусом", "Фиорентиной" и "Кальяри" стратегически важных мест, возникло желание говорить о "туре неиспользованных возможностей". С другой стороны, "Интер", "Аталанта" и "Верона" своей возможностью занять эти стратегические места воспользовались.

"Ювентус" и "Интер"

"Ювентус" мог подойти к Дерби Италии четвертого февраля на первом месте, а при определенных обстоятельствах - даже с преимуществом в четыре очка над "Интером". Но в итоге даже потерял первое место. Дрогнув в неожиданный момент. Дома против команды из зоны вылета. Уже после того, как его прорвало на дважды 3:0 после 11-ти туров без побед с разницей более одного мяча.

Главная причина неудачи - стечение обстоятельств. Аркадиуш Милик сильно подвел грубым подкатом и удалением уже на 18-ой минуте. Он после матча извинялся в соцсетях. Массимилиано Аллегри говорил, что такие вещи случаются, что команда все равно играла хорошо и ничья - наполовину полный стакан. Вдесятером так долго и вправду тяжело играть против кого угодно.

Впрочем, не слишком ли "Юве" отошел в оборону после удаления (его первого в сезоне), не слишком ли легко отдал мяч? Не слишком ли легко пропустил гол от удара издали, когда уже вел в счете? Тем более, что моментов до этого у "Эмполи" не было вообще. Кроме того, Миретти должен был реализовывать выход один-на-один. Да и сам выход Милика с первых минут был сюрпризом.

Серии "Ювентуса" из пяти побед в лиге и семи во всех турнирах подряд прерваны.

"Интер" как раз воспользовался осечкой соперника. Одержав чемпионскую победу на очень сложном выезде. Другими словами - вымучил. Забил ранний гол и далее защищался. Взял пенальти. После вымученной победы в Суперкубке в Саудовской Аравии вторая такая подряд - признак характера. Тем более - без столпов центра поля Бареллы и Чалханоглу.

Симоне Индзаги заявил после матча, что не сомневался в том, что его команда справится даже в такой ситуации. Отмечал, что создала много хороших контратак и что хочет лишь поаплодировать подопечным.

Впервые в истории четыре гостевые победы "Интера" над "Фиорентиной" в лиге подряд. В целом в восьми последних турах лиги на всех полях против всех семь побед и ничья, в 15-ти последних таких - 12 побед и три ничьи. В гостях в лиге с начала сезона - девять побед и две ничьи. А Лаутаро Мартинес уже с 19-ым голом в сезоне в лиге.

"Милан"

"Россонери" могли сократить отставание от "бьянконери", от четвертого места убежать и вовсе на 12 очков. Но упустили шанс. Причем трижды. Когда Оливье Жиру и Тео Эрнандес не реализовали свои пенальти, и когда январский новичок молодой Терраччьяно, только-только вышедший на замену, привез пенальти в концовке. Реализованный "Болоньей". Фестиваль лузерства.

Два пенальти в одном матче "Милан" не реализовывал в последний раз в 1955-ом году.

В 21-ом туре "Милан" забил победный гол в добавленное время, то есть не полный лузер. В предыдущих четырех турах он побеждал, то есть идет хорошо. Но упустить победу таким образом, пропустить дважды во втором матче лиги подряд, в том числе первый гол после четырех ударов в одной атаке, вновь не победить в Топ-матче (побед в таких в последние месяцы очень мало)...

Стефано Пиоли больше говорил о привезенном пенальти, чем о нереализованных, сетовал на потерю концентрации и интенсивности в обороне. Ему очень понравился креатив команды в атаке, но в целом он не рад и очень жалеет, что упустила победу и не вышла на то же количество очков после 22-ух туров, что и в сезоне Скудетто.

Серия "Милана" из пяти домашних побед в лиге прервалась. Как и серия из четырех побед в лиге на всех полях. Из позитива - продолжение серий без поражений. И первый дубль Лофтуса-Чика за клуб. Англичанин с четырьмя голами в январе после всего одного с начала сезона до конца декабря.

Борьба за четвертое место

"Фиорентина" установила рекорд сезона, продержавшись на четвертом месте целых четыре тура подряд. Но и это не означает снятие проклятия. Теперь четвертая "Аталанта". Она уже была на этом месте трижды в нынешнем сезоне, но всякий раз теряла его за один тур. Продержится ли сейчас больше?

Победа бергамцев над "Удинезе", разумеется, отличалась от 5:0 над "Фрозиноне" в предыдущем туре. Но больше оттеняла их способность держать удар, играть по результату, оформлять серии побед, чем тот разгром. Особенно - на контрасте с Удине в матче первого круга, когда еле выцарапала в добавленное время 1:1. На этот раз вышла победа на классе.

Еще и немного повезло. Первый гол неуклюжим ударом, второй между ногами защитника, между ними сейв вратаря "Богини". А во втором тайме "Аталанта" уже "сушила" игру и бодалась в центре поля.

Джан Пьеро Гасперини очень понравился первый тайм, а во втором - лишение "Удинезе" шансов забить. Также очень понравились игра и два ассиста Шарля Де Кетеларе. Возможно, его не хватает "Милану".

16 очков "Аталанты" в семи последних турах, десять в последних четырех, пять побед дома в лиге подряд.

"Болонья" продолжила серию матчей в лиге без побед до четырех, но этот матч отличается от тех трех. Этот матч положительный, и Тьяго Мотта очень доволен игрой подопечных на победу, энтузиазмом, командной игрой, гордится ими. Такая игра может вскоре вернуть команду на путь побед. А Джошуа Зиркзее - на путь голов. Его первый за полтора месяца.

С выездов к "Ювентусу", "Интеру" и "Милану" в нынешнем сезоне в лиге "Болонья" увезла ничьи с голами. Плюс выбила второго в гостях из Кубка. Мотта не случайно заявляет, что против грандов ей легче, удобнее играть.

"Фиорентина" продолжила серию матчей без побед в лиге до трех. Хотя и у нее на этот раз позитива гораздо больше, чем в тех матчах. Также реабилитировалась за позор 0:4 от "Интера" в первом круге, когда Винченцо Итальяно извинялся и обещал, что такого больше не повторится. В это воскресенье она доминировала. 14:8 по ударам по воротам, 58:42 по владению мячом...

Однако ее вновь подвели стерильное владение мячом, креатив, реализация. Совершенно позорное исполнение пенальти лучшим бомбардиром Нико Гонсалесом. После смазанного пенальти в предыдущем матче в Суперкубке нужно было подойти к этому совершенно иначе. Возможно, для начала просто не доверять его игроку, прямо сейчас вернувшемуся после 44-ех дней травмы.

Итальяно ожидаемо был зол, раздражен, говорил о тех же проблемах. О "проклятии" пенальти. При этом, правда, игрой очень доволен. Перекрытием "Интера" и созданием ему "огромных проблем". Считает, что такая игра в итоге принесет большие успехи. Отметил судейство. Флорентийцы жаловались на толчок автора гола и еще один пенальти, не назначенный в ворота миланцев.

"Лацио" мог сравняться с четвертым местом по очкам, "Наполи" - с пятым. Первый мог оформить пять побед в лиге подряд, второму победы нужны как воздух. В конце концов, речь о чемпионе и вице-чемпионе. Но сезон 2022/23 для них испарился бесследно. Даже серия побед первого состоялась при весьма бледной игре. А второй с двумя победами в уже восьми последних турах.

Главное - оба слабы в Топ-матчах. В лиге до очного отчетного матча вместе не побеждали соперников из Топ-10 в семи, проиграв шесть из них. Вот и в очном это было заметно.

Оправдание ли отсутствие Осимхена, Кварацхелии, Симеоне, Ангиссы, Мерета, Иммобиле, Дзакканьи? А снятие "Наполи" атакера в стартовом составе в пользу опорника? Лишь частично.

Команды нанесли 15 ударов по воротам на двоих и лишь один - в створ. После позорного первого тайма во втором немного проснулся лишь "Лацио". Но подводил последний пас либо удар.

Ассистент Маурицио Сарри Джованни Мартускьелло сетовал лишь на реализацию, а ее причиной считал психологию. Это после такого первого тайма и одного удара в створ за матч. Не согласен, что потерял очки. Вальтер Мадзарри также остался доволен, говоря о кадровых потерях и увидев футбол и стиль у своей команды. Что ж, если таковы амбиции чемпиона и вице-чемпиона...

"Рома" воспользовалась всеми этими потерями и приблизилась вплотную к четвертому месту. Даниэле Де Росси стал первым тренером команды за десять лет, победившим в обоих первых матчах лиги на посту. Набрал шесть очков в двух турах на посту - больше, чем Жозе Моуриньо в своих последних шести. Прервал серию Моура из трех гостевых поражений в лиге подряд. Впадать в эйфорию очень рано. Моур играл те шесть матчей против Топ-10, Де Росси эти два - против команд из зоны вылета. Против последней команды лиги "Салернитаны" провалил первый тайм с 2:9 по ударам по воротам. Во втором играл не более чем на равных. Матч по ударам проиграл со счетом 5:15, в створ - 2:7. Забил с пенальти и контратаки, в концовке отчаянно отбивался. После матча ДДР говорил о борьбе, об инстинкте хищника. А также - о переходе с 3-5-2 на 4-3-2-1 и новом желании команды владеть мячом, над чем еще нужно много работать. Он понимает ситуацию. Пока же получает аванс от Судьбы и календаря.

Борьба против вылета

В борьбе против вылета все меняется не менее живо, чем за четвертое место. Хотя на 18-ом в последних шести турах побывали лишь "Кальяри" и "Верона". Но "Удинезе" и "Сассуоло" все приближаются и рискуют упасть туда, а "Эмполи" заявляет, что готов подняться после шести туров на 19-ом.

Никто из аутсайдеров не выиграл в этом туре. Но Давиде Никола набрал четыре очка в первых двух во главе "Эмполи". 1:1 в гостях против "Ювентуса" - несомненное достижение, хотя за более 70-ти минут в численном большинстве можно было сделать и больше.

1:1 "Вероны" дома с "Фрозиноне" никак не звучит как достижение, тем более - с нереализованным пенальти. Но эта ничья вывела ее из зоны вылета. Еще и пятый матч из последних шести домашних в лиге без поражений.

"Сассуоло", похоже, так и не понял, что аутсайдер и потерпел очередное поражение на ровном месте. "Удинезе" также не понимает. Хотя ему не повезло с календарем. Четыре матча подряд против грандов. Одно очко в них не удивило. Но конкретно с "Аталантой" нужно было побороться больше.

Ну а "Кальяри" и вовсе был обязан добывать больше в первом матче после кончины своей легенды Луиджи Ривы. Джиджи провожали красочными церемониями, но не результатом. Клаудио Раньери назвал ошибки своей команды "непозволительными". Именно в такой момент прервать серию из шести домашних матчей лиги без поражений...

"Салернитана" проиграла четвертый матч подряд с тем же счетом 1:2. И против "Ювентуса", и против "Наполи", и против "Ромы", она играла хорошо и заслужила большего. Филиппо Индзаги повторяет это постоянно и уверен, что вскоре начнет набирать очки, поскольку невозможно играть долго так хорошо и не набирать. Но тем временем он последний в шести очках от спасения.

Украинский след

Руслан Малиновский отыграл четвертый полный матч подряд. Как обычно, большей частью работал в глубине, помогая своим защитникам. Что было особенно актуально из-за отсутствия ведущих опорников Баделя и Френдрупа. Хотя и успел стать первым на поле по ударам по воротам - шесть. Все - явно издали, с игры и штрафных. Один срикошетил в стойку, другие не были близки к створу.

Он стал лучшим в команде по касаниям мяча и третьим на поле - 60, третьим в команде по передачам - 44. Хотя по точности пасов - лишь пятым в команде с 84-мя процентами. Касался мяча лишь очень далеко от ворот соперника. Зато привычно тяжело работал в обороне. 11 единоборств, из них семь выигранных, три попытки отбора, две блокировки пасов либо ударов, два фола.

"Дженоа" играла очень нестабильно, первый тайм матча против "Лечче" и вовсе провалила, потому оценки игроков сильно разнились. От очень высоких до очень низких. Руслан обычно получал среднюю - "6". В том числе от всех трех крупнейших изданий. Отмечали дирижирование в центре поля и работу в отборе, удар в стойку и шесть в целом, но ничего особенного не увидели.

Некоторые, правда, за работу добавили полбалла до хорошей "6.5".

Виктор Коваленко пропустил четвёртый матч подряд из-за травмы.

Лучший игрок тура - Рубен Лофтус-Чик ("Милан"). Первый дубль с 2018-го года

Прорыв тура - "Интер". Вернулся на первое место перед Дерби Италии

Разочарования тура - "Лацио" и "Наполи". Не верится, что это чемпион и вице-чемпион

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Девять сейвов

Лучший тренер тура - Тьяго Мотта ("Болонья"). Против грандов даже легче

1 "Інтер" 21 17 3 1 54 2 Ювентус 22 16 5 1 53 3 "Мілан" 22 14 4 4 46 4 "Аталанта" 21 11 3 7 36 5 Рома 22 10 5 7 35 6 "Лаціо" 21 10 4 7 34 7 "Фіорентина" 21 10 4 7 34 8 "Болонья" 21 8 9 4 33 9 "Наполі" 21 9 5 7 32 10 "Торіно" 21 8 7 6 31 11 Монца 22 7 7 8 28 12 "Дженоа" 22 7 7 8 28 13 "Фрозіноне" 22 6 5 11 23 14 Лечче 22 4 9 9 21 15 "Сассуоло" 21 5 4 12 19 16 "Еллас Верона" 22 4 6 12 18 17 "Удінезе" 22 2 12 8 18 18 "Кальярі" 22 4 6 12 18 19 "Емполі" 22 4 5 13 17 20 "Салернітана" 22 2 6 14 12

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA