Серия А. Второй 2:1 Де Росси приближает Рому вплотную к Топ-4

Серия А. 22-ой тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Рома" 1:2

Голы: Кастанос 70 - Дибала 51 (пен.), Лоренцо Пеллегрини 66

"Салернитана": Очоа, Пьероцци (Дзаноли 79), Дьомбер (Ловато 73), Данилюк, Самбия (Кастанос 62), Башич (Мартеджани 62), Маджоре, Брадарич, Кандрева, Чауна, Симы (Иквуэмеси 73)

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Р. Кристенсен, Кристанте, Бове, Лоренцо Пеллегрини (Хюйсен 88), Дибала (Ауар 71), Лукаку, Эль-Шаарави (Залевски 79)

Предупреждения: Пьероцци 43, Кандрева 87 - Лоренцо Пеллегрини 45+2, Патрисиу 89

Жозе Моуриньо был уволен из "Ромы" после пяти очков в шести турах лиги, после трех гостевых поражений подряд. В первых двух турах во главе родной, любимой команды Даниэле Де Росси набрал шесть очков. В том числе победив в гостях. Революция? Гениальность? Не совсем, ведь все те шесть туров Моур играл против команд из Топ-10, а ДДР свои два - против команд из зоны вылета. Тем не менее...

Де Росси сменил тактическую схему с 3-5-2 на 4-3-2-1, кардинально изменил акцент в плане игры с мячом. "Рома" теперь хочет играть с ним. Сегодня владела 62 процента времени, а в первом тайме - и вовсе 74. Игра от этого, правда, сильнее не стала. Против "Вероны" и "Салернитаны" команда провалила по целому тайму, в концовке отбивалась, удерживая 2:1. Но ведь удержала.

Первый тайм римлян сегодня был совершенно провальным. В духе их гостевых выступлений в нынешнем сезоне при Моуриньо, в духе восьми очков в десяти гостевых турах Серии А, которые тот набрал. Подопечные Де Росси выглядели апатичными и разобранными, будто и не хотели играть, и не понимали, как. По ударам по воротам они проиграли тайм со счетом 2:9.

Выручила их слабость соперника, последней команды лиги. "Салернитана" атаковала быстро и интересно, но спешила бить с 16-20 метров. Довольно близко, но неточно. Или в центр ворот, где был Патрисиу. Один удар Кандревы был более качественным, и его вратарю пришлось отбивать в прыжке.

Ну а второй тайм начался с ошибки аутсайдера. Мяч попал в выставленную руку Маджоре. Тот протестовал, говоря, что перед этим его толкнули, но вряд ли. Далее же началась равная быстрая интересная игра. Симы головой не попал в створ с четырех метров. Патрисиу дважды отбивал плотные удары в опасную зону, и защитники страховали. А Карсдорп прорвался справа и выложил Пеллегрини на пустые ворота.

Капитан ссорился с Моуриньо и часто выпадал из стартового состава. При Де Росси он забил в обоих матчах.

"Салернитана" начала давить. Кастанос замкнул головой навес Чауны - 1:2. Патрисиу отбивал удар Кандревы, брал в прыжке удар головой Иквуэмеси. Антонио прорвался в штрафную, упал и требовал пенальти за захват футболки в исполнении Льоренте. Такой и вправду был, хотя и легкий. Арбитр Марко Ди Белло промолчал и начал удалять людей со скамьи запасных хозяев за бурные протесты.

Де Росси стает первым тренером "Ромы" после Руди Гарсии в 2013-ом году, выигравшим оба своих первых матча лиги во главе команды. В награду он получает выход на пятое место всего в одном очке позади четвертого. А "Салернитана" проигрывает со счетом 1:2 в лиге в четвертый раз подряд. Филиппо Индзаги в который раз подряд будет говорить об очень хорошей игре своей команды и о судействе.