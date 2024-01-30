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Де Росси снова победил. Салернитана 1:2 Рома. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

Римляне уже в топ-5

Де Росси снова победил. Салернитана 1:2 Рома. Видео голов и обзор матча

Фото: asroma.com

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Итальянская "Рома" выиграла второй матч в Серии А под руководством Даниэле Де Росси. Команда неудачно начала первый тайм, уступив главному аутсайдеру Серии А по количеству нанесённых ударов. Во второй половине игры римлянам удалось заработать пенальти, который реализовал Пауло Дибала. Через 15 минут преимущество было развито - второй гол забил Лоренцо Пеллегрини. Спустя несколько минут "Салернитана" сократила отставание до минимального, и предпринимала активные попытки сравнять счёт.

Таким образом, "Роме" удалось ворваться в топ-5 турнирной таблицы. Правда, в спину уже "дышат" "Фиорентина", "Лацио" и "Наполи", имеющие одну игру в запасе.

​​​​​​Серия А. 22-ой тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Рома" 1:2

Голы: Кастанос 70 - Дибала 51 (пен.), Лоренцо Пеллегрини 66

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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