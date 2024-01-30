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Меньяну хотели дать почетное звание жителя Удине – голосование провалилось

Италия

Очередной скандал?

Меньяну хотели дать почетное звание жителя Удине – голосование провалилось

Getty Images / Global Images Ukraine

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Городской совет Удине отклонил предложение присвоить звание почетного гражданина города голкиперу "Милана" Майку Майньяну.

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Для принятия предложения мэра (возглавляющего левоцентристскую администрацию) нужно было набрать три четверти голосов, но правоцентристское меньшинство единогласно проголосовало против этого предложения.

Напомним, что этим событиям предшествовал расистский скандал с участием Меньяна. В матче между "Удинезе" и "Миланом" вратарь "россонери" был освистан со стороны местной публики. Кроме этого, болельщики издавали обезьяньи крики в его адрес. Позже полиция идентифицировала пятерых нарушителей, а "Удинезе" запретил им посещение своего стадиона до конца жизни.

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Источник:
ansa
Опубликовал: Александр Бураков
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