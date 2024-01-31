Фиорентина арендовала форварда Ромы

"Фиорентина" подписала нападающего "Ромы" Андреа Белотти.

Контракт в форме аренды, который действует до конца этого сезона.

Белотти присоединился к "Роме" из "Торино" в 2022 году как свободный агент. Итальянец в этом сезоне Серии А забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 14 матчах.