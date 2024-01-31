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Фиорентина арендовала форварда Ромы

Италия

Контракт действует до июня 2024 года

Фиорентина арендовала форварда Ромы

twitter/acffiorentina

Новина українською

"Фиорентина" подписала нападающего "Ромы" Андреа Белотти.

Контракт в форме аренды, который действует до конца этого сезона.

Белотти присоединился к "Роме" из "Торино" в 2022 году как свободный агент. Итальянец в этом сезоне Серии А забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 14 матчах.

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Источник:
ffiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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