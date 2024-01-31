Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина арендовала форварда Ромы
Контракт действует до июня 2024 года
twitter/acffiorentina
"Фиорентина" подписала нападающего "Ромы" Андреа Белотти.
Контракт в форме аренды, который действует до конца этого сезона.
Белотти присоединился к "Роме" из "Торино" в 2022 году как свободный агент. Итальянец в этом сезоне Серии А забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 14 матчах.
Il Gallo Belotti è Viola????⚜️????#forzaviola #fiorentina #belotti pic.twitter.com/tnooEcbVip— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 31, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти: Я понимаю, почему Хави уходит из Барселоны
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- Калитвинцев: Жеребьевку смотрели вместе с Буткевичем. Очень спокойно отнеслись
- Аньелли: Дайте мне Роналду и разрешите играть без пандемии. Это бы была совсем другая история
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн