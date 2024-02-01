Вслед за Малиновским Дженоа приобрела ещё одного игрока Марселя

"Дженоа" арендовала нападающего "Марселя" Витинью, сообщает официальный сайт клуба.

Срок сделки рассчитан до конца текущего сезона с правом выкупа за 25 миллионов евро.

Читайте такжеОфициально: Дженоа выкупил у Марселя контракт Малиновского



В составе "Марселя" 23-летний португалец выступал с января 2023-го после ухода из "Браги" за 32 миллиона евро. В этом сезоне Витинья забил 4 мяча и отдал 3 ассиста в 27 матчах.