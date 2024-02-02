Официально: Последняя команда Серии А подписала чемпиона мира-2014

Итальянская "Салернитана 1919" официально объявила о подписании контракта с немецким защитником Жеромом Боатенгом.

Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до 30 июня 2024 года. В составе "гранатовых" он будет выступать под 5-м номером.

Напомним, с июня прошлого года экс-игрок "Баварии" и национальной сборной Германии находился в статусе свободного агента.

На данный момент новый клуб Боатенга занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 баллами в активе.