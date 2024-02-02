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Официально: Последняя команда Серии А подписала чемпиона мира-2014
Немец попытается вытащить новую команду с зоны вылета
Итальянская "Салернитана 1919" официально объявила о подписании контракта с немецким защитником Жеромом Боатенгом.
Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до 30 июня 2024 года. В составе "гранатовых" он будет выступать под 5-м номером.
Напомним, с июня прошлого года экс-игрок "Баварии" и национальной сборной Германии находился в статусе свободного агента.
На данный момент новый клуб Боатенга занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 баллами в активе.
???????? Welcome Jerome Boateng ????#Boateng #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/AzO7kZihPp— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 2, 2024
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