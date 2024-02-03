Эмполи - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня в рамках 23 тура в чемпионате Италии встретятся команды "Эмполи" и "Дженоа". В статистике последних пяти встреч преобладают ничьи, именно трижды команды не смогли опередить кто кого посильнее. Дважды "Дженоа" побеждала.

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Напомним, за эти две команды играют Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Посмотрим, как проявлять себя украинцы сегодня на поле.

Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Дженоа"

3 февраля, 16:00

Прямая трансляция: MEGOGO