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Эмполи - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
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Руслан Малиновский против Виктора Коваленко

Эмполи - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: пресслужби ФК "Дженоа"

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 23 тура в чемпионате Италии встретятся команды "Эмполи" и "Дженоа". В статистике последних пяти встреч преобладают ничьи, именно трижды команды не смогли опередить кто кого посильнее. Дважды "Дженоа" побеждала.

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Напомним, за эти две команды играют Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Посмотрим, как проявлять себя украинцы сегодня на поле.

Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Дженоа"
3 февраля, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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