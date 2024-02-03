Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмполи - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Руслан Малиновский против Виктора Коваленко
Фото: пресслужби ФК "Дженоа"
Сегодня в рамках 23 тура в чемпионате Италии встретятся команды "Эмполи" и "Дженоа". В статистике последних пяти встреч преобладают ничьи, именно трижды команды не смогли опередить кто кого посильнее. Дважды "Дженоа" побеждала.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, за эти две команды играют Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Посмотрим, как проявлять себя украинцы сегодня на поле.
Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Дженоа"
3 февраля, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Популярное сейчас
- Организатор боя Усик-Фьюри сообщил о намерениях перенести поединок
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Официально: Дженоа выкупил у Марселя контракт Малиновского
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО