Коваленко против Малиновского. Обнародованы оценки украинцев за очный поединок

Матч 23-го тура Серии А "Эмполи" - "Дженоа" завершился нулевой ничьей. Это была битва не только аутсайдера и середняка, но и встреча украинцев по обе стороны.

Виктор Коваленко сыграл за "Эмполи" впервые в 2024-ом году. До этого полузащитник залечивал травму. В игре с "Дженоа" он появился на 71-ой минуте. Виктор 11 раз коснулся мяча, отдал 9 пасов (6 точных), совершил 1 вынос мяча и трижды потерял владение. Статистический портал WhoScored поставил полузащитнику за эту игру 6,1, а Sofascore - 6,6.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, но был заменен по-перерыве. Его статистика: 22 касания мяча, 13 точных пасов (из 19 попыток), 1 выигранное единоборство (из двух), фол и 8 потерь. Оценки Руслана идентичны с баллами Коваленко: от WhoScored - 6,1, а от Sofascore 6,6.