Серия А. Два камбека и победа Милана в Фрозиноне

Серия А. 23-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Милан" 2:3

Голы: Суле 24 (пен.), Маццителли 65 - Жиру 17, Габбия 72, Йович 81

"Фрозиноне": Турати, Гелли, Околи, С. Романьоли, Брешианини (Рейньер 86), Маццителли (Ибрагимович 85), Барренечеа, Харруи (Валери 77), Суле, Жорже (Лирола 77), Сек (Хеддира 77)

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 86), Кьер, Габбия, Эрнандес, Рейндерс (Беннасер 72), Адли, Пулишич (Йович 80), Лофтус-Чик (Окафор 62), Леау, Жиру (Муса 86)

Предупреждения: Харруи 56 - Лофтус-Чик 43, Рейндерс 49

В пятницу я уже рассуждал о середняках и аутсайдерах Серии А. Играющих хорошо, смело, строящих интересные комбинации. Но не доводящих их до конца. А также совершающих глупые ошибки в обороне и теряющих свое преимущества. Так было в матче "Лечче" - "Фиорентина". Одна команда открыла счет, но затем пропустила два. И все же там со счетом 3:2 в итоге победил середняк. А здесь - фаворит.

"Фрозиноне" дома набрал 20 очков из своих 23-ех, переиграл "Аталанту", не проиграл "Фиорентине", проиграл "Ювентусу" лишь на 94-ой минуте. И сегодня играл хорошо, интересно. Особенно в первом тайме. Но в итоге на ровном месте пропустил дважды и уступил.

"Милан"? Ему не хватает собранности. Слишком много разговоров вокруг о следующем сезоне, о новом тренере. "Россонери" пропустили два мяча уже в третьем матче подряд. Как и в предыдущем гостевом против "Удинезе", забили первыми, но затем пропустили дважды подряд. Но и, как тогда, нашли свои два гола и победили со счетом 3:2. Причем даже ранее, чем тогда, не в добавленное время.

Хозяева начали резво, но даже удар по воротам нанесли лишь один. Издали, неточно. А гости нашли контратаку. Леау прорвался слева, навесил, и Оливье Жиру легко замкнул головой. Хотя на это ответ пришел быстро. Маньян еще отбил удар Сека из-под перекладины. Но пенальти уже не смог. Привез его, кстати, Леау, рукой прервав навес.

После этого и до конца тайма установилась тихая игра. "Фрозиноне" по-прежнему прессинговал, атаковал и по-прежнему даже не мог пробить по воротам. "Милан" откуда-то нашел удар Пулишича, рикошет от Леау с фланга. Их отбивал Турати, причем второй - с большим трудом.

Второй тайм был более сонным. Долго даже не было попыток обеих команд организовать что-либо. Гол "Фрозиноне" пришел неожиданно. С розыгрыша штрафного, паса вразрез по правой стороне и Маньяна, пропустившего мяч с острого угла над ногой. Неожиданно пришел и 2:2. Угловой, Жиру сбрасывает головой, Габбия головой в упор забивает свой первый гол в Серии А в карьере.

В итоге "россонери" даже вырвали победу. Форвард Йович вышел на замену вместо вингера и сразу же забил. Навес шел на него, не дошел, но мяч срикошетил от двух защитников и все же попал к Луке. Тот пробил в падении и забил свой седьмой мяч во всех турнирах в сезоне. Он же седьмой с начала декабря. Причем четыре из них забиты с выхода на замену.

"Милан" играет очень неровно, много пропускает. Тем не менее, уже с 16-ю очками в шести последних турах, 20-ю в восьми последних. Он герметично закреплен на третьем месте и прямо сейчас в пяти очках позади первого. А завтра Дерби Италии, и кто-то из двух лидеров потеряет очки. А то и оба. "Фрозиноне" же после двух матчей без поражений проигрывает и в пяти очках над зоной вылета.