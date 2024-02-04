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Интер - Ювентус: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Италия

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Интер - Ювентус: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

4 февраля пройдет центральный матч 23-го тура итальянской Серии А 2023/24. Лидер первенства миланский "Интер" на своем поле будет принимать туринский "Ювентус", который идет вторым и отстает от подопечных Симоне Индзаги на один зачетный балл.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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