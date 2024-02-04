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Каннаваро может вернуться к тренерской деятельности: его хочет пригласить команда Серии Б
Придется бороться за выживание
Фото: Goal.com
Один из аутсайдеров Серии Б "Бари" близок к тому, чтобы уволить главного тренера команды Паскале Марино. Об этом сообщает Николо Скира.
Главным претендентом на смену этому наставнику является бывший легендарный итальянский футболист Фабио Каннаваро. Пока он номер один в списке руководства клуба на должность тренера.
Последним местом работы 50-летнего Каннаваро был "Беневенто", из которого он был уволен после 17 матчей во главе команды ровно год назад - 4 февраля 2023 года. До этого он возглавлял "Гуанчжоу", "Тянцзинь", "Аль-Наср" и сборную Китая, а также работал в структуре "Аль-Ахли" (Дубай).
На данный момент "Бари" находится на 14 месте в Серии Б. От зоны вылета команду отделяет пять очков, да еще у конкурентов есть по матчу в запасе.
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