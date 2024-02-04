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Умер последний живой участник финала ЧМ 58-го года Курт Хамрин

Италия

Легенда шведского и итальянского футбола

Умер последний живой участник финала ЧМ 58-го года Курт Хамрин

Фото: piananotizie.it

Новина українською

Сегодня, 4 февраля, в возрасте 89-и лет скончался легендарный шведский нападающий Курт Хамрин. Причины его смерти не называются. Известие о смерти форварда опубликовала итальянская "Фиорентина", за которую он провел почти 10 лет. Также он выступал за "Ювентус" и "Милан". Суммарно провел в чемпионате Италии около 400-а матчей и забил 191 гол. Швед занимает шестое место в списке лучших бомбардиров Серии А за всю историю.

Хамрин в составе сборной Швеции становился вице-чемпионом ЧМ-58-го года. Он был последним живым участником этого финала. На его счету 32 матча и 17 голов за сборную.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Шарапа
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