Умер последний живой участник финала ЧМ 58-го года Курт Хамрин

Сегодня, 4 февраля, в возрасте 89-и лет скончался легендарный шведский нападающий Курт Хамрин. Причины его смерти не называются. Известие о смерти форварда опубликовала итальянская "Фиорентина", за которую он провел почти 10 лет. Также он выступал за "Ювентус" и "Милан". Суммарно провел в чемпионате Италии около 400-а матчей и забил 191 гол. Швед занимает шестое место в списке лучших бомбардиров Серии А за всю историю.

Хамрин в составе сборной Швеции становился вице-чемпионом ЧМ-58-го года. Он был последним живым участником этого финала. На его счету 32 матча и 17 голов за сборную.

President Rocco Commisso, his family, the Fiorentina board and everyone associated with the club share the pain of Kurt Hamrin’s family and the entire footballing world for his passing. pic.twitter.com/C0OJhAi2wv